الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، ما تردد علي بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة  المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق ونجله.

وأهاب مجلس القضاءالأعلى بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، موضحا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

ويتولى المستشار حماده الصاوي حاليا رئاسة الدائرة الثانية إرهاب كقاضي جنائى بعد انتهاء فترة ولايته في منصب النائب العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي المستشار حماده الصاوي النائب العام

مواد متعلقة

وزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين

وزير العدل يبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

المزيد
الجريدة الرسمية