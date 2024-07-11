القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، ما تردد علي بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق ونجله.

وأهاب مجلس القضاءالأعلى بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، موضحا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

ويتولى المستشار حماده الصاوي حاليا رئاسة الدائرة الثانية إرهاب كقاضي جنائى بعد انتهاء فترة ولايته في منصب النائب العام.