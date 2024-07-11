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وفد الجامعة الصينية للعلوم يتفقد مركز البحوث الزراعية لبحث التعاون المشترك

وفد صيني في زيارة
وفد صيني في زيارة للبحوث الزراعية

تفقد وفد الجامعة الصينية للعلوم اليوم الخميس مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية، وذلك بعد اجتماع الوفد مع المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة لبحث سبل التعاون في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

وقام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز بتقديم عرض توضيحي لدور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وكذلك استنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر قادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وتحمل الملوحة والجفاف كما أوضح رئيس المركز دور المعاهد والمعامل التابعة للمركز في تحقيق الامن الغذائي المصري والصادرات الزراعية المصرية.

وقال "عبد العظيم" إن هدف الزيارة التعرف على إمكانيات مصر البحثية وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي  التطبيقي  وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانب المصري والجانب الصيني في مختلف المجالات الزراعية فى ضوء توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع الوفد الصيني.

كما أكد رئيس المركز علي أهمية التعاون المشترك مع الجانب الصيني ورغبته في التعرف علي الخبرات الزراعية المصرية، وأشار إلى ضرورة تواجد الخبرات الصينية داخل مركز البحوث الزراعية والتمهيد لتوقيع عدد من البروتوكولات مع الجانب الصيني في المجالات الزراعية، خاصة استنباط أصناف وهجن التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية.

وكان وزير الزراعة قد التقى في وقت سابق الوفد العلمى الصيني في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحث معهم سبل تعزيز التعاون العلمى في مجال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية.

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