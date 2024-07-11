الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام.

ارتفاع درجات الحرارة في صيف 2024

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "دي ام سي": أن أيام فصل الصيف ستكون أعلى من المعدلات الصيفية خلال الأعوام الماضية، وقيم درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية وذلك بسبب التغيرات المناخية.

موجات شديدة الحرارة الطويلة والمتكررة

واضافت: الموجات شديدة الحرارة أصبحت طويلة ومتكررة بشكل كبير وهذا أمر غير معتاد مقارنة بنفس الفترة في الأعوام الماضية.



موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

ولفتت إلي تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الأحد المقبل، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى الي 40 درجة مئوية وتصل المحسوسة الي 43 درجة بينما تسجل 46 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

