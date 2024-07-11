الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، التخصصات التي توفرها الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية2024،
تنسيق الدبلومات الفنية2024، فيتو

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة.

فرص طلاب التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية

وتوفر الجامعات التكنولوجية العديد من التخصصات لـطلاب التعليم الفني مثل: الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، قائمة بالجامعات التكنولوجية:
تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:
1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2. جامعة الدلتا التكنولوجية.
3. جامعة بني سويف التكنولوجية.
4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.
5. جامعة برج العرب التكنولوجية.
6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.
7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.
8. جامعة سمنود التكنولوجية.
9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024 من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على النتيجة كاملة وبالدرجات لكل مادة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من خلال إدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به من هنا 

 

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا

 يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:
 

اختيار أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية".
إدخال رقم جلوس الطالب.
الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول)  للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الجامعات التكنولوجية التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات الفنية الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

ألسن عين شمس تستقبل وفدًا من الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية

تنسيق الجامعات 2024، بدء دراسة "إدارة الجودة في المتاحف" بنظام الساعات المعتمدة في آثار عين شمس

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

تفاصيل تنظيم مصر للطيران رحلات إلي العلمين

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

استقبال حافل لأولى رحلات مصر للطيران بمطار زيورخ

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

منوعات

المزيد

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية