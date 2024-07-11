تنسيق الدبلومات الفنية 2024، التخصصات التي توفرها الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة.

فرص طلاب التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية

وتوفر الجامعات التكنولوجية العديد من التخصصات لـطلاب التعليم الفني مثل: الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، قائمة بالجامعات التكنولوجية:

تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).



تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024 من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على النتيجة كاملة وبالدرجات لكل مادة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من خلال إدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به من هنا

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:



اختيار أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية".

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.