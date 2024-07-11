الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسمها في حوار سابق، شوبير يعلن موقفه من التعاقد مع mbc (فيديو)

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

تساءلت جماهير الكرة المصرية السؤال حول مصير  أحمد شوبير، فى الإعلام واحتمالية انتقاله لقناة سعودية، بعد قرار الشركة المتحدة للإعلام، بوقف برنامجه وإنهاء التعاقد معه، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص للشركة.

وكان أحمد شوبير قبل أسابيع أكد فى بودكاست مع الإعلامي الأردني لطفي الزغبي عبر منصة المشهد، عدم رغبته فى التعاقد مع قناة "إم بي سي" على غرار إبراهيم فايق، وأنه فى حال تركه قناة أون سبورت، من الممكن أن ينقل برنامجه "الكرة مع شوبير" إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

الشركة المتحدة تعلن إنهاء التعاقد مع شوبير

وقرر اليوم الخميس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت إف إم، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، وتوقف حلقات أحمد شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

وقالت الشركة المتحدة في بيان لها إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

أحمد شوبير الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة MBC قنوات MBC

مواد متعلقة

بدأت مع اتحاد الكرة وانتهت بأزمة شهد سعيد.. خلافات تسببت في إيقاف برنامج أحمد شوبير.. والشركة المتحدة تتعهد بمواجهة حاسمة لفوضى قطاع الإعلام الرياضي

الأكثر قراءة

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

سبب استبعاد عمرو السولية من قائمة الأهلي أمام بيراميدز

حسمها في حوار سابق، شوبير يعلن موقفه من التعاقد مع mbc (فيديو)

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

لم يمهله القدر كثيرا، أحمد شوبير من "سلطان زماني" إلى الخروج الكبير

ترك السلطة وانسحاب من فيلادلفيا، صحيفة أمريكية تكشف صفقة غزة الكبرى

منوعات

المزيد

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية