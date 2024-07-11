حسمها في حوار سابق، شوبير يعلن موقفه من التعاقد مع mbc (فيديو)

تساءلت جماهير الكرة المصرية السؤال حول مصير أحمد شوبير، فى الإعلام واحتمالية انتقاله لقناة سعودية، بعد قرار الشركة المتحدة للإعلام، بوقف برنامجه وإنهاء التعاقد معه، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص للشركة.

وكان أحمد شوبير قبل أسابيع أكد فى بودكاست مع الإعلامي الأردني لطفي الزغبي عبر منصة المشهد، عدم رغبته فى التعاقد مع قناة "إم بي سي" على غرار إبراهيم فايق، وأنه فى حال تركه قناة أون سبورت، من الممكن أن ينقل برنامجه "الكرة مع شوبير" إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

الشركة المتحدة تعلن إنهاء التعاقد مع شوبير

وقرر اليوم الخميس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت إف إم، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، وتوقف حلقات أحمد شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

وقالت الشركة المتحدة في بيان لها إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.