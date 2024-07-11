شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

أحمد شوبير، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، الذي علق فيه على واقعة شهد سعيد.

وزعم نشطاء مواقع التواصل أن هذا المقطع هو السبب في وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء تعاقده، حيث هاجم قرار اتحاد الدراجات بإدراج شهد لتمثيل اسم مصر في أولمبياد باريس، برغم واقعة ضربها لزميلتها جنة عليوة.

حلقة الزيطة وحكاية شهد

وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هجوم أحمد شوبير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو، وعلى المصريين تسبب في غضبهم من واقعة شهد سعيد، حيث قال شوبير: "فجأة كل المصريين بقوا يفهموا في الدراجات!"

أحمد شوبير يدافع عن شهد سعيد، فيتو

وقال أحمد شوبير في مقطع الفيديو، الذي صرح به في برنامجه “مع شوبير”: "عنوان الحلقة "هيصة"، الأغنية التي قلتها في البداية، لكننا غيرناه من "هيصة" إلى "زيطة".. حكاية شهد في مارس 2023، تأهلت شهد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، من البطولة الإفريقية للدراجات"

وتابع أحمد شوبير "في 2024 كان فيه سباق وقبل الأمتار الأخيرة من خط السباق، شهد مع زميلة لها في المركز الرابع، وفيه بطلة جميلة تدعى جنة عليوة، كانت في المركز الثالث، شهد خبطت فيها، وسقطت جنة، وتسببت الواقعة لها بارتجاج وكسور في الضلوع، بعد اصطدام شديد بها"

اتحاد الدراجات المسئول عن قرار مشاركة شهد بالأولمبياد

وأضاف شوبير: "في 30 أبريل الاتحاد المصري للدراجات قرر استبعاد شهد من السباق، وتوقيع غرامة تقدر بـ 100 فرانك سويسري، وإيقاف شهد لمدة عام محليًا من تاريخ حدوث الواقعة"

وقال: "في 4 مايو 2024، محمد إبراهيم المدير الفني لـ منتخب مصر للدراجات دافع عن شهد، وقال إنها لم تتعمد إصابة زميلتها، وأن ما حدث مجرد إصابة ملاعب، هنا اللوم على الاتحاد.. لماذا أوقفتوها طالما المدرب بيقول إنها إصابة ملاعب".

رأي قوي من شوبير على الهجوم على شهد لاعبة الدراجات بعد إعلان مشاركتها في أولمبياد باريس 2024🔥💣#ملعب_ONTime pic.twitter.com/NWMwzTcmN2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 10, 2024



وتحدث شوبير عن اجتماع اتحاد الدراجات وإعلانه عن قرار مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد، وإعلان الوزارة أن قرار مشاركة شهد يعود للاتحاد، وقال: "طبعًا السوشيال ميديا تريد أن تحكم وتتحكم، لابد من استبعاد شهد".

مش هترعبوني.. شوبير يهاجم رواد مواقع التواصل

وأعلن شوبير عن غضبه من تعليقات رواد السوشيال ميديا والمصريين قائلًا: "انت لست صاحب قرار، وللأسف الشديد أصبحت مؤثر على صاحب القرار وبقوة.. أنت لست صاحب قرار".

وقال شوبير "أنا عارف اللي انا بقوله هيسبب لي مشاكل كتيرة جدًا، لأن لدينا العاطفة شديدة جدًا"، مضيفًا "أنا ألوم على الاتحاد أنه أوقف شهد عام، وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ، لكن المدرب قال إنها مفيش حاجة، يبقى ما كانش الاتحاد اجتمع وأصدر القرار".

اللاعبة شهد سعيد، فيتو



ودافع أحمد شوبير عن شهد سعيد فقال: "البنت مؤهلة للأولمبياد، يبقى نحافظ عليها وتكون الأمور واضحة".

وأعلن شوبير عن غضبه قائلًا: "فجأة مصر كلها أصبحت بتاعت دراجات، وكلهم بيفهموا في القصة والحدوتة، أنا أتحدث عن نظام، أنت مش هتبقى سيف مُصلت على رقبتي في كل وقت، وكل شوية مخوفني وخاضضني وراعبني وأنا قلقان منك، ولا تفرق".

وتابع: "بص طول ما عندك ثقة من نفسك ومش قلقان من أي حاجة، ولا يهمك، وبقول الكلام ده لكل مسئول ولكل صاحب قرار، ولا تقلق لا تخاف، وهناك القانون الذي نسير معه، وده أهم حاجة"

فيديو شوبير عن شهد يثير غضب النشطاء

وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أن هذا الفيديو تسبب في وقف برنامج أحمد شوبير عبر قنوات أون تايم سبورتس وإنهاء التعاقد معه بشكل فوري.



وقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "شوبير في هذا المقطع يدافع عن شهد سعيد، برغم عرقلتها لزميلتها جنة عليوة وضربها لها بعد تقدمها في السباق، وأنه ذكر أن السوشيال ميديا ليست صاحبة قرار.. وتحدث بشكل سطحى عن الضحية"