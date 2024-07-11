الخميس 11 يوليو 2024
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فوائد الترمس، يقوى العظام والذاكرة ويعزز صحة القلب

فوائد الترمس , فيتو
فوائد الترمس , فيتو

فوائد الترمس، الترمس من التسالى المصرية الشهيرة التى كانت تقدم منذ عهد الفراعنة، وهو يقدم بالليمون والكمون وله عشاق كثيرون.

وفوائد الترمس عديدة، لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الترمس 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الترمس من البقوليات المفيدة التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات بسبب قيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، ويستهلك الترمس عادة كوجبة خفيفة بعد نقعه وغليه لإزالة المركبات المرّة التي يحتوي عليها.

فوائد الترمس للصحة 

فوائد الترمس للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الترمس التى تدفعنا لتناوله:-

  • يُعد الترمس مصدرًا ممتازًا للبروتينات النباتية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين والرياضيين الذين يحتاجون إلى بناء العضلات، حيث يحتوي كل 100 جرام من الترمس على حوالي 16-18 جرامًا من البروتين، مما يعزز من قيمته كجزء من نظام غذائي متوازن.
  • يُعتبر الترمس خيارًا صحيًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم الحالي، حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا مقارنة بالبقوليات الأخرى، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة دون القلق من زيادة الوزن، بشرط تناوله بكميات معتدلة.
  • الألياف الغذائية الموجودة في الترمس تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
  • تساهم الألياف في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن.
  • يحتوي الترمس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين ب، المغنيسيوم، الحديد، والزنك. هذه العناصر ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة.
  • البروتينات والألياف الموجودة في الترمس تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تحمي من التلف الخلوي.
  • يساهم تناول الترمس في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاءً مفيدًا لمرضى السكري، والألياف والبروتينات الموجودة في الترمس تساهم في بطء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع ارتفاعه المفاجئ.
  • يحتوي الترمس على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز من صحة البشرة والشعر، البروتينات والفيتامينات والمعادن تعمل معًا لتحسين ملمس البشرة وتقوية الشعر، مما يساهم في مظهر صحي وجذاب.
  • يحتوي الترمس على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذا يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • الترمس غني بفيتامين ب، الذي يلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز العصبي. يساعد فيتامين ب على تحسين وظائف الدماغ وتقوية الذاكرة والتركيز.
  • يحتوي الترمس على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام، يساعد تناول الترمس بانتظام في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.
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