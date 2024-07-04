فوائد الترمس، لصحة المعدة وجمال ونضارة بشرتك

فوائد الترمس، يُعد الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، ويُعرف بفوائده الصحية المتعددة، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

أهم فوائد الترمس لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الترمس لصحة الجسم عديدة، ومنها ما يلي:

الترمس وفوائده

غني بالألياف:

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

يُساعد على خفض الكوليسترول الضار.

يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يُساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُساعد على إنقاص الوزن.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

غني بالألياف الغذائية التي تُعزز حركة الأمعاء وتُقلل من خطر الإمساك، كما يُساعد في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقوية المناعة:

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ، ج، والسيلينيوم، التي تُساعد في محاربة الجذور الحرة وتعزيز وظائف الجهاز المناعي.

الحفاظ على صحة القلب:

يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تخفيف الوزن:

يُساعد الشعور بالشبع لفترات طويلة، ممّا يُساعد على التحكم في الشهية وفقدان الوزن الزائد.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

يُساعد على تحسين امتصاص الجلوكوز في الدم، ممّا يُفيد مرضى السكري.

غني بالحديد:

يُساعد في علاج فقر الدم لاحتوائه على كمية جيدة من الحديد وفيتامين ج الذي يُعزز امتصاص الحديد.

مصدر غني بالبروتين:

يُعد مصدرًا نباتيًا ممتازًا للبروتين، ممّا يُفيد في بناء العضلات والأنسجة.

تحسين صحة العظام:

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، اللذان يُساعدان في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

مفيد للبشرة:

يُساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يُحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد.

فوائد الترمس للرجال:

يُحسّن من صحة الحيوانات المنوية.

يُعزز الرغبة الجنسية.

يُقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

فوائد الترمس للنساء:

يُخفف من أعراض الدورة الشهرية.

يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يُعزز صحة العظام خلال فترة انقطاع الطمث.

أنواع الترمس:

الترمس المر: يُعد النوع الأكثر شيوعًا، ويُتميز بطعمه المُرّ قليلًا.

الترمس الحلو: يتميز بطعمه الحلو اللذيذ، ويُعتبر من أكثر أنواع الترمس شعبية.

طرق تناول الترمس:

مقبلات او تسالي: يُمكن إضافته إلى السلطات، او كمقبلات مملحة لذيذة.

طحنه: يُمكن طحن الترمس وتحويله إلى دقيق يُستخدم في تحضير المخبوزات والحلويات.



نصائح عند تناول الترمس:

يُنصح بنقع الترمس في الماء قبل تناوله لعدة ساعات، ممّا يُساعد على التخلص من مرارته.

يُفضل تناول الترمس باعتدال، حيث يُمكن أن يُسبب بعض الانتفاخات أو الغازات.

يُنصح بتجنب تناوله من قبل الأشخاص الذين يُعانون من حساسية تجاه البقوليات.

أهم فوائد الترمس لعماية بالبشرة:

الترمس لبشرتك

أضافت الدكتورة مروة، أن الترمس غني بالعديد من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا لمجموعة متنوعة من مشاكل البشرة. التي تستعرضها فى السطور التالية:



ترطيب البشرة:

يُساعد الترمس على ترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها أكثر نعومة ونضارة. كما أنه يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة لفترة أطول، خاصة خلال فصل الشتاء.

تقشير البشرة:

يعمل الترمس كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يساعد على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من سطح البشرة. مما يمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية.

تفتيح البشرة:

يُساعد الترمس على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يساعد على إزالة البقع الداكنة والتصبغات.

مكافحة الشيخوخة:

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، التي تُسبب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج حب الشباب

يُساعد الترمس على علاج حب الشباب والتهابات البشرة، وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

شد البشرة:

يُساعد الترمس على شد البشرة وتضييق المسام، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.

الترمس للصحة

طرق استخدام الترمس للبشرة:

قناع الترمس:

اطحني كمية من الترمس حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي إليه بعض الماء أو الحليب أو العسل حتى يصبح مزيجًا متماسكًا.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

غسول الترمس:

انقعي بعض الترمس في الماء ليلة كاملة.

في الصباح، صفّي الماء واستخدميه لغسل وجهك.

ماء الترمس:

اغلي بعض الترمس في الماء لمدة 10 دقائق.

دعيه يبرد، ثم استخدميه كتونر للبشرة.