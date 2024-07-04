الخميس 04 يوليو 2024
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صحة ومرأة

دراسة بجامعة هارفارد تحذر من حقن إنقاص الوزن: تسبب العمى

حقن إنقاص الوزن،فيتو
حقن إنقاص الوزن،فيتو

كشفت دراسة طبية جديدة قام بها باحثون بجامعة هارڤارد الأمريكية أن الحقن المستخدمة في خفض الوزن يمكن أن تسبب فقدان البصر.

 

حقن السيماجلوتيد تسبب خطر الإصابة بأمراض الشبكية

 

أوضحت الدراسة التى تم نشر نتائجها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاثة سنوات من البحث، أن المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مرضى السكر ويحصلون على حقن السيماجلوتيد المعروفة بحقن الأوزيمبك أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الشبكية بأكثر من أربعة إلى سبعة أضعاف.

دواء سيماجلوتيد يزيد من خطر الإصابة بالاعتلال العصبي البصري

 

أوضحت الدراسة أن دواء سيماجلوتيد قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني الأكثر شيوعًا من الاعتلال العصبي البصري.

انقاص الوزن

 

أشارت الدراسة إلى  أن الأشخاص الذين حصلوا على عقار سيماجلوتيد، المعروف باسم Ozempic وWegovy، لإنقاص الوزن، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة ولكنها نادرة في العين.

وبعد تحليل حالة 17 ألف مريض على مدار 3 سنوات، وجد باحثون أمريكيون أن أولئك الذين يتناولون الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحالة أربع مرات أكثر من المرضى الذين لا يتناولون الدواء.

ومن بين أولئك الذين تناولوه لعلاج السمنة، كان خطر الإصابة بهذه الحالة أعلى سبع مرات.

وبحسب الدراسة على مدى متابعة متوسطة لما يقرب من 3 سنوات، كان المرضى الذين يعانون من مرض السكري والذين يتناولون سيماجلوتيد أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاعتلال العصبي البصري أربعة أضعاف.

وأوضح الباحثون أن "الفوائد العلاجية لا يمكن فصلها عن الآثار الضارة"، وقد ربطت الأبحاث السابقة بين سيماجلوتيد وارتفاع مخاطر تفاقم اعتلال الشبكية، وتطور اعتلال الشبكية التكاثري، والوذمة البقعية الجديدة.

وأوضحت الدراسة أنه من بين 710 مرضى مصابين بداء السكري من النوع 2، المتوسط ​​59 عامًا؛ 52% من الإناث)، كان 194 مريضًا يتناولون سيماجلوتيد و516 كانوا يتناولون الإنسولين، والميتفورمين.

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وأكدت الدراسة أنه من بين 979 مريضًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة (المتوسط ​​47 عامًا؛ 72% من الإناث)، كان 361 مريضًا يتناولون عقار سيماجلوتيد، وتم وصف دواء لإنقاص الوزن غير مثل "البوبروبيون، النالتريكسون، أورليستات، توبيراميت، فينترمين" لـ 618 مريضا منهم.


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