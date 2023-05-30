أعراض زيادة الكوليسترول، 4 علامات تؤكد إصابتك به

أعراض زيادة الكوليسترول، الكوليسترول من الدهون التى تدخل الجسم عند تناول الأكلات الدسمة والمقليات والدهون المصنعة وللأسف يسبب مخاطر عديدة.

وأعراض زيادة الكوليسترول، عديدة ولكن يجهلها العديد من الأشخاص ما يجعل إهمال الكشف الطبى عند حدوثها يعرضهم لمخاطر صحية عديدة.

أعراض زيادة الكوليسترول

ويقول الدكتور محمد عثمان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، من الصعب اكتشاف اعراض زيادة الكوليسترول في الدم في البداية، فلا يتم اكتشافه إلا بعد تكون "البلاك" في الشرايين، وهذا يعني الوصول إلى مرحلة خطيرة في المرض، ووقتها يمكن ملاحظة اعراض زيادة الكوليسترول، منها:-

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آلام شديدة في الصدر: فهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.

الغثيان: أيضًا من أعراض ارتفاع الكوليسترول، حدوث بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.

الشعور بالتعب الشديد: وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.

ضيق التنفس: من اعراض زيادة الكوليسترول الشعور بضيق التنفس؛ الناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

أسباب زيادة الكوليسترول في الدم

وأضاف “عثمان”، أن هناك أسبابا عديدة وراء ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، منها:-

-النظام الغذائي الخاطئ

النظام الغذائي الخاطئ هو واحد من أسوأ العادات التي يمكن أن تدمر حياتك كلها، فالاعتماد على الدهون المشبعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة يهدد حياتك بالخطر، ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم سريعا.

-السمنة المفرطة

زيادة الوزن بشكل مفرط يصيبك بالكثير من المشاكل الصحية، ويأتي في مقدمتها أمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.

-الكسل

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطا طوال النهار، هم أكثر صحة من هؤلاء الكسالى الذي يقضون حياتهم جالسين على مكاتب أو على الكنب.

فهذا الكسل واحد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول في الدم وكسولا. قلة النشاط البدني قد يزيد من مستوى. LDL، وهذا بدوره يقلل من الكولسترول الجيد.

-العمر والنوع

أكدت الدراسات الحديثة أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يعتمد أيضا على العمر وجنس الشخص.

فالنساء تبقى لديهن مستويات الكوليسترول منخفضة نسبيا حتى سن اليأس، وبعد ذلك ترتفع إلى نحو يتساوى مع نفس المستوى عند الرجال

-تاريخ العائلة

يعتمد أيضا ارتفاع الكوليسترول في الدم على تاريخ العائلة المرضي، تماما مثل السكري، فعامل الوراثة أيضا يلعب دورا في ارتفاع الكولسترول.

لذلك لابد من الانتباه جيدا إن كان أحد أفراد عائلتك مصابا بارتفاع الكوليسترول في الدم، فتأكد من الحفاظ على وزنك، ونوعية المواد الغذائية التي تتناولها يوميا.

-التدخين

التدخين يمكن أن يقلل من مستوى الكوليسترول الجيد في الدم.

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الوقاية من زيادة الكوليسترول

وللوقاية من الكوليسترول يجب اتباع النصائح التالية، منها:-

-الابتعاد عن الدهون الضارة، والأغذية التي تحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة؛ كالدهون الحيوانية كالسمنة والزبد والقشطة، واستبدال ذلك بزيت الذرة أو عباد الشمس أو الزيتون.

-الإكثار من تناول الألياف الغذائية، الموجودة في الخضراوات والفواكه الطازجة.

-التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وخاصة الدسمة منها، واستبدالها بالأسماك أو الدواجن، مع ضرورة الإكثار من البروتينات النباتية مثل عيش الغراب والبقوليات.

-منتجات الألبان لابد أن تكون خالية من الدسم، فالإكثار من الألبان خالية الدسم مفيد؛ لأنها تحتوي على الكالسيوم، وهو مفيد في خفض ضغط الدم.

-تجنب زيادة الوزن، وذلك بالاعتدال في كمية الطعام، وعدم الإكثار من الدهون والكربوهيدرات والسكريات.

-تنظيم السكر والضغط؛ لأنهما من عوامل الخطر، وزيادة حدوث تصلب الشرايين وتراكم الدهون.

-الابتعاد عن التدخين، لأنه ثبت علميا أن معدل حدوث الجلطات في المدخنين أكثر من ثلاثة اضعاف عنها في غير المدخنين.. فهناك ارتباط وثيق بين التدخين وبين ترسب الكوليسترول وارتفاع الدهون الضارة.