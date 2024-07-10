أخبار الرياضة اليوم: طاقم حكام إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز.. تأجيل سفر بعثة المنتخب الأولمبي إلى باريس.. وجوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس
المنتخب الأولمبي، تقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، المقرر انطلاق منافساتها في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
وكان من المقرر أن تغادر القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر الأولمبي ولكن بسبب تأخر استخراج التأشيرات أدى ذلك إلى إلغاء السفر الذي كان محدد له في الثانية ظهر اليوم.
حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز
ترددت أنباء باستمرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي, عن مواجهة الفريق أمام بيراميدز بالدوري.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وضع كهربا ضمن حساباته خلال المواجهة القادمة أمام بيراميدز، خاصة بعد تلقيه تقريرا من مساعده بأن اللاعب يؤدي أفضل أداء لديه في المران.
بفورمة مميزة، 5 صور ترصد عودة محمد صلاح لـ تدريبات ليفربول
عاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني للانتظام في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي لأول مرة بعد انتهاء عطلته الصيفية، واستعدادا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب أرني سلوت.
وانتظم صلاح في تدريبات ليفربول، حيث يخوض تدريبات تأهيلية وبدنية خفيفة قبل البدء في معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وظهر محمد صلاح بفورمة جسدية مميزة محتفظا بعضلاته وبلياقته البدنية رغم عودته من عطلة الصيف.
طاقم حكام إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز
الدوري المصري، يدير طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.
ريال مدريد يعلن رسميا موعد تقديم كيليان مبابي
أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي قبل قليل، موعد تقديم لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي بعد انتقاله للميرنجي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.
وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا أعلن من خلاله تقديم كيليان مبابي سيكون يوم الثلاثاء 16 يوليو في ملعب سانتياجو برنابيو.
مبابي
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حفل تقديم مبابي من المتوقع أن يتفوق على حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.
الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب
عرض مسئولو النادي الأهلي على محمد عبد المنعم مدافع الفريق، البقاء مع المارد الأحمر وتمديد وتعديل عقده بما يتناسب مع مكانته الحالية كونه من أفضل مدافعي القارة السمراء خلال المواسم الأخيرة.
ميسي يعادل رقم داني في قائمة الهدافين الدوليين التاريخيين
حقق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بعدما سجل هدف فوز التانجو أمام منتخب كندا ضمن منافسات دور نصف نهائي كوبا أمريكا، التي تستضيفها أمريكا في الوقت الحالي.
وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة 52.
وأصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على المستوى الدولي، برصيد 109 أهداف، بالتساوي مع الإيراني علي داني.
جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل
أوصى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وعلمت فيتو أن البرتغالي أخبر إدارة الزمالك بعدم حاجته للرباعي سيف فاروق جعفر وناصر منسي ومحمد أشرف روقا ومهاب ياسر.
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