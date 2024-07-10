الأربعاء 10 يوليو 2024
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رياضة

إنجلترا بالقوة الضاربة أمام هولندا في نصف نهائي يورو 2024

إنجلترا
إنجلترا

يورو 2024، أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هولندا في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

تشكيل إنجلترا أمام هولندا 

وجاء تشكيل إنجلترا أمام هولندا كالتالي:

England XI: Pickford, Walker, Rice, Stones, Guéhi, Saka, Kane (C), Bellingham, Foden, Trippier, Mainoo.

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

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