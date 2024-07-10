الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

عرض مسئولو النادي الأهلي على محمد عبد المنعم مدافع الفريق، البقاء مع المارد الأحمر وتمديد وتعديل عقده بما يتناسب مع مكانته الحالية كونه من أفضل مدافعي القارة السمراء خلال المواسم الأخيرة.



وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: إدارة النادي ترغب في تمديد عقد عبد المنعم ومنحه عقد مالي كبير ضمن نجوم الفئة الإولى بالفريق لكن المدافع الشاب رفض العرض وأصر على الرحيل لخوض تجربة الإحتراف الخارجي.

وشدد محمد الليثى أن عبد المنعم تمسك بالرحيل والإحتراف الخارجي خاصة وإنه يمتلك عروض مُغرية وجادة من دوريات قوية في أوربا أبرزها، ألمانيا، أسبانيا وفرنسا.

وأكد:محمد عبد المنعم يتكتم حاليًا على العروض التي يمتلكها لحين حسم بطولة الدوري التي يتنافس فيها الأهلي بقوة هذا الموسم مع بيراميدز، وبعد حسم البطولة سيتحدث اللاعب مع مسئولو الأهلي لحسم ملف الإحتراف الخارجي.