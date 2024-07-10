ميسي يعادل رقم داني في قائمة الهدافين الدوليين التاريخيين

حقق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بعدما سجل هدف فوز التانجو أمام منتخب كندا ضمن منافسات دور نصف نهائي كوبا أمريكا، التي تستضيفها أمريكا في الوقت الحالي.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة 52.



وأصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على المستوى الدولي، برصيد 109 أهداف، بالتساوي مع الإيراني علي داني.

رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده، برصيد 130 هدفًا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.