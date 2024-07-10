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رياضة

ريال مدريد يعلن رسميا موعد تقديم كيليان مبابي

مبابي
مبابي

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي قبل قليل، موعد تقديم لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي بعد انتقاله للميرنجي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا أعلن من خلاله تقديم كيليان مبابي سيكون يوم الثلاثاء 16 يوليو في ملعب سانتياجو برنابيو.

مبابي 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حفل تقديم مبابي من المتوقع أن يتفوق على حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

وكان تقديم الدون في عام 2009 قد شهد حضور 85 ألف شخص في سانتياجو برنابيو، محطما الرقم القياسي للحضور الذي حققه تقديم صفقة مارادونا مع نابولي في عام 1984، الذي حضره 80 ألف مشجع في ملعب "سان باولو".

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