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رياضة

بفورمة مميزة، 5 صور ترصد عودة محمد صلاح لـ تدريبات ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

عاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني للانتظام في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي لأول مرة بعد انتهاء عطلته الصيفية، واستعدادا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

وانتظم صلاح في تدريبات ليفربول، حيث يخوض تدريبات تأهيلية وبدنية خفيفة قبل البدء في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وظهر محمد صلاح بفورمة جسدية مميزة محتفظا بعضلاته وبلياقته البدنية رغم عودته من عطلة الصيف. 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، يوم السبت 17 أغسطس المقبل، على أن تنتهى البطولة الإنجليزية يوم الأحد 25 مايو لعام 2025.

فيما كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي ليفربول الإنجليزي حسم موقفه بشأن مستقبل ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد، خاصة مع تبقي عام في عقودهم.

وقالت الصحيفة، إن مستقبل صلاح وفان ديك وترينت ألكساندر أرنولد، غير مؤكد في أنفيلد، إذ تنتهي عقود الثلاثي في الصيف المقبل؛ ما يعني أن الفترة الحالية تمثل فرصة النادي الأخيرة لكسب مبالغ كبيرة مقابل رحيلهم.

ووفقًا للصحيفة: لن يفرط ليفربول في صلاح أو فان دايك أو أرنولد في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هيوز، مدير نادي ليفربول الإنجليزي، إن المحادثات الجارية بشأن أي عقود جديدة هي أمور خاصة، لكنه أكد أن جميع اللاعبين سيظلون ملتزمين تجاه ليفربول.

وأضاف: "همنا الوحيد حاليًّا هو الالتزام الكامل من قِبل هؤلاء اللاعبين، ونحن على قناعة تامة بأن هذه هي الحال".

وفي الوقت نفسه، لن يعود أرنولد وفان دايك سريعًا، إذ لا يزال الثنائي يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024، وسيلتقي كل منهما الآخر في الدور نصف النهائي بعد تأهل إنجلترا وهولندا، مساء الأربعاء.

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