تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

المنتخب الأولمبي، تقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، المقرر إنطلاق منافساتها في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين

وكان من المقرر أن تغادر القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر الأولمبي ولكن بسبب تأخر استخراج التأشيرات أدى ذلك إلى إلغاء السفر الذي كان محدد له في الثانية ظهر اليوم.

ومن المقرر أن تغادر البعثة مساء اليوم او صباح غدا الخميس إلى مدينة بوردو بباريس.

المنتخب الأولمبي يغادر اليوم إلى فرنسا، فيتو

قوام بعثة المنتخب الأولمبي

ومن المقرر أن تضم بعثة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا محمد بركات عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأولمبي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا

الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد

الوسط: محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - ابراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطق قطة - مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بلال مظهر - أسامة فيصل

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره المنتخب الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.