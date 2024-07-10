حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

ترددت أنباء باستمرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي, عن مواجهة الفريق أمام بيراميدز بالدوري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وضع كهربا ضمن حساباته خلال المواجهة القادمة أمام بيراميدز، خاصة بعد تلقيه تقريرا من مساعده بان اللاعب يؤدي أفضل أداء لديه في المران.

وتماثل كهربا للغرامة التي وقعها النادي الاهلي على اللاعب بعد رفضه خوض تدريبات المستبعدين من مباراة فاركو.

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز بالدوري

وينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط، امام عاشور،ومروان عطية وأكرم توفيق.

خط الهجوم، حسين الشحات ووسام أبوعلى وطاهر محمد طاهر.

وغاب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش ليتولي حراسة المرمى مصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مباراة الفريقين.

كما نقدم لكم نتائج مواجهات الفريقين خلال تاريخ مبترياتهم والتي شهدت تفوق النادي الأهلي.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.