الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كومان يعلن تشكيل هولندا أمام إنجلترا في نصف نهائي يوور 2024

منتخب هولندا
منتخب هولندا

يورو 2024، أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.
 

تشكيل هولندا أمام إنجلترا 

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:"

الصورة

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا   في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

إشبيلية ينعى الراحل أحمد رفعت: سنتذكرك للأبد

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 هولندا إنجلترا هولندا وإنجلترا مباراة هولندا وإنجلترا

مواد متعلقة

إشبيلية ينعى الراحل أحمد رفعت: سنتذكرك للأبد

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

بفورمة مميزة، 5 صور ترصد عودة محمد صلاح لـ تدريبات ليفربول

بمشاركة الأهلي والزمالك، موعد قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

رسميًا، كيليان مبابي يرتدي قميص رقم 9 مع ريال مدريد

ريال مدريد يعلن رسميا موعد تقديم كيليان مبابي

أخبار الرياضة اليوم: استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت.. بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي.. ولاعب الزمالك يعتنق الإسلام

يورو 2024، إسبانيا تتقدم على فرنسا 2-1 في شوط أول مثير (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الدبلومات الفنية أول نتيجة يعتمدها وزير التعليم الجديد.. نسبة النجاح 70.9%.. والبنات يكتسحن قائمة الأوائل

مش مسامحاك، شيرين عبد الوهاب ترفض عرض حسام حبيب بالتصالح في النيابة

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية