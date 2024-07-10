يورو 2024، مشجعو إنجلترا يداعبون شرطيا يشبه مدرب المنتخب ساوثجيت (فيديو)

يورو 2024، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لعدد كبير من مشجعي منتخب إنجلترا يداعبون شرطيا يشبه مدرب منتخب بلادهم ساوثجيت قبل مباراة فريقهم أمام منتخب هولندا.

ويواجه منتخب هولندا نظيره إنجلترا مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

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Looking back on when we first met

I cannot escape and I cannot forget

Southgate, you’re the one – you still turn me on

Football’s coming home again



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 No, no es Southgate, pero para estos aficionados ingleses sí que lo es 😂😂😂😂#Euro2024



📹 @footbalIfights pic.twitter.com/80HuRCGsji — MARCA (@marca) July 10, 2024

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.