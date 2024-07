يورو 2024، مشجعو إنجلترا يداعبون شرطيا يشبه مدرب المنتخب ساوثجيت (فيديو)

🎼🎼🎼



Looking back on when we first met

I cannot escape and I cannot forget

Southgate, you’re the one – you still turn me on

Football’s coming home again



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 No, no es Southgate, pero para estos aficionados ingleses sí que lo es 😂😂😂😂#Euro2024



