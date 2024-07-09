يورو 2024، إسبانيا تفوز على فرنسا 2ـ1 وتتأهل للمباراة النهائية (فيديو وصور)

يورو 2024، نجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

وسجل كولو مواني الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة 9 عن طريق رأسية قوية، فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لـ إسبانيا عن طريق تصويبة ساحرة في الدقيقة 21، وسجل كوندي مدافع فرنسا هدف تقدم إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 بعد ما حاول إبعاد تصويبة أولمو ليجدها في الشباك.

لامين جمال يدرك التعادل لمنتخب إسبانيا من تسديدةٍ رائعة.



وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ بطولة أمم أوروبا.



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_فرنسا pic.twitter.com/0sWihgpmR5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2024

لامين جمال يدرك التعادل لمنتخب إسبانيا من تسديدةٍ رائعة.



وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ بطولة أمم أوروبا.



📦 اشترك الآن 👇



🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF

📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_فرنسا pic.twitter.com/0sWihgpmR5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2024 https://x.com/beinsports/status/1810758107666030724?s=46

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

تشكيل إسبانيا أمام فرنسا

وجاء تشكيل إسبانيا أمام فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيمريك لابورت، خيسوس نافاس.

خط الوسط: رودري، أولمو، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا

وجاء تشكيل فرنسا أمام إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني- أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

ومن المقرر أن منتخب إسبانيا الفريق الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، لمواجهتة في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

