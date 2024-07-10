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رياضة

يورو 2024، جماهير هولندا تحتشد في دورتموند لمؤازرة منتخبها أمام إنجلترا (فيديو)

جماهير منتخب هولندا،
جماهير منتخب هولندا، فيتو

يورو 2024، احتشد عدد كبير من مشجعي منتخب هولندا في شوارع مدينة دورتموند لمؤازرة فريقهم أمام منتخب إنجلترا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية " يورو 2024”. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لجماهير منتخب هولندا وهم يشعلون الألعاب النارية في شوارع مدينة دورتموند الألمانية كنوع من دعم منتخب بلادهم قبل مواجهة الليلة. 

 

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

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