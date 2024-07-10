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رياضة

يورو 2024، جماهير هولندا تعتدي على مشجعي إنجلترا قبل مباراة الفريقين (فيديو)

جماهير منتخب هولندا،
جماهير منتخب هولندا، فيتو

يورو 2024، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يظهر تعدي عدد من مشجعي منتخب هولندا على جماهير منتخب إنجلترا قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

 

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

يورو 2024، وصلة غناء بين جماهير هولندا وإنجلترا قبل مباراة المنتخبين (فيديو)

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

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