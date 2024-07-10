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رياضة

اليوم، مواجهة نارية بين إنجلترا وهولندا في يورو 2024

منتخب انجلترا،فيتو
منتخب انجلترا،فيتو

تتجه انظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث المواجهة المرتقبة بين  المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

 

وكان منتخب إنجلترا تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 5 نقاط، قبل أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف على سلوفاكيا في ثمن النهائي، وأخيرا تغلب على المنتخب السويسري بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما منتخب هولندا فحل من بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، وفي دور الستة عشر تغلب على رومانيا بثلاثية بيضاء، قبل أن يحقق الانتصار على تركيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.


موعد مباراة هولندا وإنجلترا اليوم


وتنطلق مباراة هولندا وإنجلترا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا


وتذاع مباراة إنجلترا وهولندا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس بتعليق عصام الشوالي.

 

وينتظر منتخب إسبانيا الذي نجح في التغلب على فرنسا بهدفين مقابل هدف، الفائز من مباراة امس بين إنجلترا وهولندا، في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

 

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