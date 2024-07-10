ضبط كمية من المنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطل لقيامه ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (270 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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