تأجيل محاكمة المتهم في قضية مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي

قررت محكمة جنح الطفل بالأميرية، تأجيل قضية الطفل المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا ورضا البحراوي، لجلسة 18 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح المعادي المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، قد قضت بمعاقبة شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وآخر، سنتين بتهمة البلطجة، بسبب واقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وكانت نيابة المعادي، قد أمرت بحبس “فتحي”، شقيق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالبلطجة وإثارة الذعر، وتحطيم سيارة رضا البحراوي، بعد حفلة على مركب نهري المعادي، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وجهت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها الاعتداء على المطرب الشعبي رضا البحراوي، وتكسير سيارته بعد إحياء الأخير حفلا في باخرة بدائرة قسم شرطة المعادي.

وكشفت التحقيقات الأوليّة، أن المشاجرة استمرت مدة ثلاث دقائق، وتدّخل الحضور ونجحوا في السيطرة عليها قبل تفاقم الأمور، إلا أن الفنان رضا البحراوي لجأ إلى قسم الشرطة لإثبات حقه القانوني.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الحضور وثقوا الواقعة بالفيديو، ليتم تقديمها إلى جهات التحقيق لفحصها، ومعرفة المتهم من الجاني، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "فتحي"، شقيق لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، محمود كهربا، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المطرب رضا البحراوي، عقب تحرير الأخير محضر بالواقعة.

وأكدت التحريات الأوليّة، نشوب مشادة كلامية بين شقيق كهربا ورضا البحراوي خلال تواجدهما في حفل بأحد الفنادق، وهدّده الأول قائلًا “إستناني برا”، وبمجرد خروج الفنان من الحفل، اشتبك معه شقيق كهربا واثنين آخرين حيث تعدوا عليه بالضرب.