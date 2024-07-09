الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تامر عاشور يستقبل مولودته الجديدة "سيلينا"

تامر عاشور وزوجته
تامر عاشور وزوجته نانسي نور، فيتو

رزق المطرب تامر عاشور بمولودة أسماها “سيلينا” من زوجته الإعلامية نانسي نور.

وكتب تامر عاشور في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. صدق الله العظيم.

 

أضاف: الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت "سيليا".

 

 انتعاش فني لـ تامر عاشور

ويعيش الفنان تامر عاشور خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني، حيث يستعد لإحياء حفلات غنائية جديدة ما بين القاهرة والإسكندرية خلال شهر يوليو.

وكان الفنان تامر عاشور أعلن عن جولة غنائية له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.

 

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