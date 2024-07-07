فستان أبيض، شرط حضور السيدات لـ حفل تامر عاشور الصباحي بالساحل الشمالي

يحيي المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي صباح يوم 19 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

شروط حفل تامر عاشور بالساحل الشمالي

ومن شروط حفل تامر عاشور المقرر إقامته في الساحل الشمالي إرتداء السيدات لفستان أبيض.

حالة انتعاش فني لـ تامر عاشور

ويعيش الفنان تامر عاشور خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني، حيث يستعد لإحياء حفلات غنائية جديدة ما بين القاهرة والإسكندرية خلال شهر يوليو.

وكان الفنان تامر عاشور أعلن عن جولة غنائية له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.