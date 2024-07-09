تقرير عبري يكشف دراسة العديد من الإسرائيليين الهجرة للخارج

كشفت القناة 12 من التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن النقاش بشأن الهجرة بين الإسرائيليين على شبكات التواصل ارتفع مؤخرا بنسبة تزيد عن 100%.

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الإسرائيلي حدد الـ 2 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وأمس أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت طلبًا كان قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخص تأجيل تقديم شهادته أمام المحكمة إلى ما بعد شهر مارس، في إطار محاكمته بتهم تخص قضايا فساد، طالبة منه تقديم شهادته.

وأبلغت المحكمة المركزية للنيابة العامة في القدس محامي نتنياهو، وجوب مثوله أمام المحكمة للبدء بالإدلاء بشهادته في موعد أقصاه مطلع نوفمبر القادم، وأضافت المحكمة أن الطلب الذي تقدم به نتنياهو يعني تجميد المحاكمة لمدة 8 أشهر.





محاكمة نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد



وقالت النيابة العامة الإسرائيلية لمحامي دفاع نتنياهو أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل، وأن مهلة تتألف من أربعة أشهر يتم منحها للمتهمين هي مدة طويلة للغاية.

وجاء في رد النيابة أيضا "إذا كان رئيس الوزراء قد تراجع عن الموعد المقرر وموقفه الحالي هو أن أداء واجباته العامة لا يسمح له بإدارة المحاكمة بشكل سليم، فعليه توضيح ذلك صراحة، وعدم المطالبة بتغيير المواعيد النهائية."

وتعد القضية 1000 أو ما تعرف أيضًا باسم قضية "الهدايا" أبرز تُهم الفساد وتلقي الرشاوي التي يواجهها نتنياهو، وتشمله وعائلته بسبب اتهامات حول تلقيهم هدايا ثمينة جدًا، من بينها مجوهرات لزوجته، من أثرياء بارزين.





إقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة



ويوم السبت، اندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفوا الحكومة لا يريدون".

