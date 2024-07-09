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خارج الحدود

قرار سري، نتنياهو يضم بن غفير لمنتدى أمني مصغر

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

 ذكرت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قرارًا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي سرًّا يقضي بضم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منتدى أمني مصغر يمنحه صلاحية الانخراط بالقرارات الخاصة في الحرب.

 

بديل لمجلس الحرب المنحل

 وقالت المصادر المقربة من بن غفير، إن نتنياهو طلب من الوزير ألا يدلي لوسائل الإعلام بموافقته على ضمه إلى هذا المنتدى، الذي يبدو وأنه سيتشكل كبديل لمجلس الحرب المنحل.

ووردت معلومات مماثلة، قبل 3 أسابيع، إلا أن وسائل إعلام عبرية عديدة سارعت إلى نفي الخبر، وقالت إن نتنياهو عرض على بن غفير الحصول على إفادات أمنية حيوية عوضًا عن ضمه، وإن بن غفير رفض.

لكن هيئة البث هذه المرة وجدت سندًا يعزز فرضية ضمه إلى منظومة صناعة القرار الخاصة بالحرب وغيرها من الملفات الإستراتيجية، وهو قانون حاخامات البلديات الذي سقط أخيرًا، وكان نتنياهو يأمل أن يمرره وينشد تعاون بن غفير.

 

 بوادر تمرد في الليكود 

وبسقوط القانون، الذي أفرز بوادر تمرد في الليكود ذاته، يقول مقربون من بن غفير إن نتنياهو وافق سرًّا على ضم وزير الأمن القومي للمنتدى الأمني المصغر، حسبما ورد في برنامج هذا الصباح على القناة العبرية.

ولا يحمل المنتدى الصفة الرسمية، وينعقد من آن إلى آخر، وطلب نتنياهو من بن غفير ألا يُسرب أنباء موافقته على ضمه، وفق القناة.

وسألت القناة مكتب نتنياهو عن صحة الأنباء، وتلقت ردًّا بالنفي، كما حصلت على رد من بن غفير الذي أخبرها أن نتنياهو وعده بضمه إلى منتدى أمني مصغر، وقال: "للأسف حتى اليوم لم يحدث ذلك".

لكن تردد تلك الأنباء لم يمر بشكل عابر على وزراء معارضين لانخراط بن غفير في القرارات المصيرية، ومن ذلك وزير الرفاه الاجتماعي، يعكوف مارغي (من حزب شاس الحريدي الشرقي).

واستضافت القناة الوزير الذي ينحدر من أصل مغربي، والذي هاجم بن غفير بشدة، وقال إنه يعمل منذ توليه المنصب كأنه اللاعب الوحيد على الساحة.

وأضاف: بن غفير يتعامل بعدائية وبلطجة، وأحيانًا يبتز وزير المالية ورئيس الوزراء، وهذه المرة يبتزنا جميعًا.

وأردف أن "ما هو واضح أن رئيس الحكومة يعي لماذا لا يشارك بن غفير في القرارات المصيرية، أحيانًا شعرنا خلال اجتماعات الحكومة أن هناك من يركض ليسرب التفاصيل"، كما اتهمه بالافتقار إلى المسؤولية.

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