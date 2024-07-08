البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل وحماس
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الإثنين، إن اثنين من المسؤولين الأمريكيين الكبار موجودان حاليًا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفا أنه ستكون هناك متابعة لتطورات التفاوض.
وأضاف كيربي، بحسب رويترز، أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين، مؤكدا أن المسئولين هما مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك.
محادثات وقف إطلاق النار
ونقل موقع أكسيوس عن 4 مصادر أمريكية، اليوم الإثنين، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، اجتمعوا مع كبار المسئولين الأمنيين في مصر وإسرائيل، الإثنين، في القاهرة، لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
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