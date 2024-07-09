الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

خبراء الأمم المتحدة يحذرون من انتشار المجاعة في أنحاء غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان، والمفوضين من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن زيادة عدد الوفيات مؤخرا بين الأطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة تشير إلى انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 33 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، معظمهم في المناطق الشمالية التي ظلت حتى وقت قريب تتعرض لأعنف قصف في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

أوامر الإخلاء في قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا مكان آمنا في غزة، وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

وأضاف  تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى  كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي  اللذين يعانيان من نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية".

وأشار إلى أن مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية".

وتابع: يقع مستشفى الحلو ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء" على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن كما توجد ست نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء".

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غزة الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي منظمة الصحة العالمية

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