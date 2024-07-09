الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الحرب على غزة ، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي إسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 277 من العدوان على غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.

وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني، عن أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما عرضهم لخطر جسيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 

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الحرب على غزة قطاع غزة مدينة دير البلح مدينة رفح مجمع الشفاء الطبي

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