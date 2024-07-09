الصفدي: مدارس غزة ليست آمنة
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، مواصلة بلاده دعم وكالة أونروا التي تعرضت لمحاولات اغتيال سياسي من إسرائيل.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع المفوض العام لوكالة أونروا، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض عمل وكالة أونروا ويحاصر دورها في تقديم الخدمات اللازمة بالضفة الغربية، وسنسخر كل إمكاناتنا لدعم أونروا بتوجيهات من الملك عبدالله وتوفير المساعدات اللازمة للوكالة.
مدارس غزة ليست آمنة
وأوضح أن قوات الاحتلال فرضت واقعًا كارثيًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مدارس غزة ليست آمنة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
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