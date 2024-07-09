الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجزرة جديدة في النصيرات واستشهاد 14 طفلا وامرأة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بـ النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14طفلا وامرأة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا مكان آمنا في غزة، وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

وأضاف  تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة على موقع  إكس أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى  كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي  اللذين يعانيان من نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية".

 

أوامر الإخلاء في قطاع غزة

وأشار إلى أن  مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية".

وتابع: يقع مستشفى الحلو ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء" على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن كما توجد ست نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء".

وأردف: يمكن أن لا تعمل هذه المستشفيات والمرافق الطبية الرئيسية بشكل سريع بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها.

وختم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التغريدة بمطالبته بـ"وقف إطلاق النار في غزة".

 

أردوغان: سنطرح قضية مجازر غزة في قمة الناتو

الصفدي: مدارس غزة ليست آمنة

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

النصيرات قوات الاحتلال غزة منظمة الصحة العالمية فلسطين غزة الان

مواد متعلقة

الصفدي: مدارس غزة ليست آمنة

الصحة العالمية: لا مكان آمن في غزة وأوامر الإخلاء تعيق إسعاف المصابين

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح

إعلام عبري: تعرض قوات الاحتلال لـ4 أحداث أمنية صعبة في غزة

15 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية