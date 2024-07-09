زيادة الأسعار وقطع الكهرباء ومصير المستشفيات الحكومية، مدبولي يجيب عن أسئلة تثير قلق المواطنين، ويحسم الحديث عن شهادة وزير التربية والتعليم

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أول اجتماع للحكومة الجديدة في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.



واستعرض رئيس الوزراء خلال كلمته، عددا من الملفات المهمة المتصلة بالجماهير ومنها أزمة انقطاع الكهرباء وحقيقة شهادات وزير التعليم، وموقف الحكومة من زيادة أسعار الأدوية والمحروقات والأسعار بشكل عام.

قال رئيس الوزراء: إن شهادات محمد عبد اللطيف وزير التعليم سليمة 100% وأنها ليست مزورة كما تردد البعض، مؤكدا أنها معتمدة من جهات خارجية فقط وليست معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم اختيار الوزراء بناء علي المؤهل العالي فقط أما الماجستير والدكتوراه اشياء أضافية، وأن ما يهمه هو الخبرة العملية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وزير التربية والتعليم تحدث معه في الفجوة وأوضح له مدى تحركه وتعامله مع أزمات التعليم والمعلمين والمراكز الموازية ووضع رؤية كاملة للتحرك في هذا الملف.

وتابع رئيس الوزراء: بالنسبة للتقييم فسيكون بصورة سريعة وسنقيس الأداء ولن ننتظر فترة طويلة حتى نقول فلان نجح أم لا، ولو شعرنا أن شخصا غير قادر على الإنجاز نستطيع أن نتدخل ونعدل من هذا".

كما حسم الدكتور مصطفى مدبولي الجدل بشأن تخوف المصريين من قانون تأجير المستشفيات الحكومية وعدم توفر الخدمة الصحية بالمجان.

وتابع رئيس الوزراء: دخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات لن يكون على حساب المواطن البسيط لأن العقود تنص صراحة بأن المواطن الذي يحصل على الخدمة بدون مقابل أو بمقابل رمزي سيظل يحصل عليها في هذا المستشفى والقطاع الخاص سيضمن دخول الغني مثل الفقير وأخذ كليهما نفس الخدمة.



وأوضح د. مصطفى مدبولي أن عملية الشراكة مع القطاع الخاص فلسفتها أنه زي ما إن المواطن غير قادر سيحصل على الخدمة بدون مقابل هيكون هناك آلية لعلاج القادرين ماديا لدفع أموال مقابل الخدمة علشان يكون فيه عائد للمستثمر لتغطية إدارة وتشغيل المستشفى.

وخلال المؤتمر كشف رئيس الوزراء، آخر تطورات ملف أزمة نقص الأدوية في الأسواق وبالتحديد بالصيدليات.

وأكد رئيس الوزراء: حدث نقص في عدد من الأدوية بسبب توقف الشركات عن استيراد المادة الخام خوفا من الخسارة، تدخلنا وهيئة الدواء اتفقت مع شركات الأدوية وبقت فيه خطة موضوعة لتحريك محسوب ومعروف للمجموعات الدوائية من اليوم وحتى نهاية السنة لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية.

وأضاف "مدبولي" أن الدولة كانت حريصة على ثبات أسعار الدواء، وكنا ندبر لشركات الأدوية الدولار بالسعر الرسمي بالبنوك حتى في وجود السعر الموازية، لاستيراد المادة الخام، ولكن بعد توحيد سعر الدولار بعد الإجراء الإصلاحي ارتفع سعره رسميا بالبنوك ما عرض الشركات لخسائر في الإنتاج خاصة أنها تستورد المادة الخام بعد تحرك الدولار".

ولفت: مع عودة الإنتاج لطبيعته سيأخذ الأمر بعض الوقت والمشكلة ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وخلال المؤتمر حسم الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم، في ظل وقف الانقطاعات اليوم في العديد من المحافظات.

وقال مدبولي: "بالفعل اليوم تجربة واقعية على الأرض لقياس احتياجات الدولة علشان لما نبدأ وقف تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو يبقى عندنا تأمين بالفعل لاحتياجاتنا في ظل أوقات الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة".



وأكد: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم لا يعني وقف تخفيف أحمال الكهرباء الأيام المقبل قبل الأسبوع الثالث من يوليو، ولكنه تجربة واقعية وعملية في عدد من المحافظات لقياس حجم الاستهلاك من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة حتى نقوم بتأمين احتياجاتنا من الوقود المستورد سواء الغاز أو المازوت".

وتابع: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم هي تجارب نجريها فقط استعدادا لتأمين شحنات الغاز والمازوت التي سنقوم باستيرادها".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، مشيرا إلى أنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي متأخرات شركات البترول الأجنبية.

وأشار إلى أن جميع الشركاء الأجانب أكدوا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة.

ورد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سؤال بشأن نية الحكومة تحريك أسعار السولار والبنزين قبل نهاية العام الجاري.



ولفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية اليوم 20 جنيها ونبيعه بـ 10 جنيهات وهذا الفارق لا يمكن للحكومة أن تتحمله".

وأضاف: لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم مثلما كان في الماضي، ولا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوي تحريك أسعار بعض الخدمات.