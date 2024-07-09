مدبولي: تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه جرى عقد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، وجرى تكليف الوزراء بالعديد من الملفات، مؤكدا: "الحكومة كلها بتشتغل فريق واحد"، موضحا أنه جرى تسليم برنامج الحكومة الجديدة لمجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية في البرلمان اعتبارا من الغد، مناقشة البرنامج.

وأضاف "مدبولي"، أنه وجه الشكر لكل وزراء الحكومة السابقة على الجهد الذي بذلوه في ظل تحديات كبيرة.

ولفت إلى أن القضايا الرئيسية أحيانا كثيرة تكون مرتبطة بعمل أكثر من وزارة معا، وبالتالي الموضوع لا يتوقف على عمل الوزير منفردا، بل بقدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أحيانا نأخذ قرارا داخل المجلس ويتوافق عليه الجميع، لكن نتفاجأ بعد عدة شهور بأن القرار لم يُفعل على الأرض لأن موظف أو مسئول في وزارة وجد أن القرار به مشكلة في تنفيذه، وبالتالي لم يجر تفعيله على الأرض.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، وبالتالي جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية، لافتا إلى أن صلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة تشكيل مجموعات وزارية متخصصة يجتمع بها كل الوزراء المعنيين بملف ما، كملف التنمية البشرية أو التنمية الصناعية.

وأضاف «مدبولي»: «تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها، وهذا أمر مهم للغاية».

وأكد: «حتى لو المجموعة الوزارية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية».

وأشار إلي أنّ الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما «المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية»، و«المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية»، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.

وأضاف: «الملفان في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية».

وتابع: «هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف».

وأكد رئيس الوزراء، أن المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة وليس بعد 100 يوما كما هو متبع ومعروف.