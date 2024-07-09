الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه جرى عقد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، وجرى تكليف الوزراء بالعديد من الملفات، مؤكدا: "الحكومة كلها بتشتغل فريق واحد"، موضحا أنه جرى تسليم برنامج الحكومة الجديدة لمجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية في البرلمان اعتبارا من الغد، مناقشة البرنامج.

وأضاف "مدبولي"، أنه وجه الشكر لكل وزراء الحكومة السابقة على الجهد الذي بذلوه في ظل تحديات كبيرة.

ولفت إلى أن القضايا الرئيسية أحيانا كثيرة تكون مرتبطة بعمل أكثر من وزارة معا، وبالتالي الموضوع لا يتوقف على عمل الوزير منفردا، بل بقدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أحيانا نأخذ قرارا داخل المجلس ويتوافق عليه الجميع، لكن نتفاجأ بعد عدة شهور بأن القرار لم يُفعل على الأرض لأن موظف أو مسئول في وزارة وجد أن القرار به مشكلة في تنفيذه، وبالتالي لم يجر تفعيله على الأرض.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، وبالتالي جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية، لافتا إلى أن صلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة تشكيل مجموعات وزارية متخصصة يجتمع بها كل الوزراء المعنيين بملف ما، كملف التنمية البشرية أو التنمية الصناعية.

وأضاف «مدبولي»: «تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها، وهذا أمر مهم للغاية».

وأكد: «حتى  لو المجموعة الوزارية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية».

وأشار إلي أنّ الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما «المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية»، و«المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية»، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.

وأضاف: «الملفان في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية».

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

مدبولي يُصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية

وتابع: «هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف».

 

وأكد رئيس الوزراء، أن المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة وليس بعد 100 يوما كما هو متبع ومعروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

مدبولي يُصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية