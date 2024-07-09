الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

مدبولي يحسم الجدل: شهادات وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة.. معتمدة من جهات خارجية فقط.. واخترت الوزير بناء على المؤهل العالي وليس الماجستير والدكتوراه

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مؤهل وزير التربية والتعليم، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حقيقة ما يتردد بشأن تزوير شهادات وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مجلس الوزراء علي هامش انعقاد أول اجتماع أسبوعي للحكومة بعد التشكيل الوزاري الجديد. 

وتعليقا على أزمة شهادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قال "مدبولي" إنه بناء على الرؤية أحاسب الوزير، لكن الخبرة العملية في الأرض شيء مهم جدا، فنحن حكومة تحديات بالتالي نحتاج الوزراء من أول يوم يعرف الملف جيدا ويعلم مدى تحركه للتعامل مع التحديات.

 

هل شهادات وزير التعليم سليمة أم مزورة؟ 

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: أنا أنظر وأستعرض سابقة الخبرة، ونرى سلامة الشهادات الخاصة بالشخصيات المرشحة لإدارة الحقائب من عدمه، وأنا أؤكد أن شهادات وزير التعليم سليمة ومعتمدة، لكن هل هذا شرط أساسي أن أختار المرشح بناء على شهادات؟ بالتأكيد لا.. لأنه بناء على القانون المصري أن يكون المرشح خريج ولديه خبرة وهذا الأمر يجب أن  يكون محقق، وأي شهادات أخرى أمور نعتبرها إضافية.

 

مدبولي: محمد عبد اللطيف قادر على حل أزمات التعليم والمعلمين والدروس الخصوصية 

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم: بالنسبة لوزير التربية والتعليم فهو تحدث معي في الفجوة وأوضح لي مدى تحركه وتعامله مع أزمات التعليم والمعلمين ومراكز الدروس الخصوصية ووضع رؤية كاملة للتحرك في هذا الملف، بالتالي التقييم في كل الملفات أن نختار الوزراء القادرين بصورة فورية للتعامل مع الأزمة وأن يكون لديهم مردود إيجابي في الشارع".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تهتم بالشخصيات التي لديها خبرة واضحة وأن يكونوا قادرين على التعامل مع الملفات، وبالنسبة للتقييم فسيكون بصورة سريعة وسنقيس الأداء ولن ننتظر فترة طويلة حتى نقول فلان نجح أم لا، ولو شعرنا أن شخص غير قادر على الإنجاز نستطيع أن نتدخل ونعدل من هذا".

 

مدبولي: ترشيح الملفات للوزراء يشارك به كل مؤسسات الدولة 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ترشيح الملفات للوزراء يشارك فيه كل المؤسسات المعنية بالدولة، حيث يقوم رئيس الوزراء المكلف بترشيح عددا من الشخصيات لتولي الحقائب، لكنه يطلب في ملفات أخرى الجهات الموجودة في الدولة، وهذه الجهات تأتي بتقييمات لمرشحين من كل المجالات وبناء على الرؤية نختار الشخصيات.
وتابع رئيس الوزراء أن ما يوضع أمام رئيس الوزراء المكلف سابقة الخبرة أمام كل مرشحين الوزارة، ونحن نقرأ الملفات مؤكدا أن ما يعنيني في الملفات معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى الشخص مسئوليته.

 

مدبولي يكشف معايير اختيار الوزراء في المرحلة الحالية 

وأوضح رئيس الوزراء أن المعيار في ظل التحديات في كل مرحلة هو القدرة على أن الشخص الذي يتم اختياره ملم بصورة كبيرة جدا بالملف الذي سيكون مسؤول عنه، ويعلم مدى التحديات به ويكون لديه رؤية غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات، وهذه الرؤية بها أفكار جديدة ويكون قادرا على التعامل مع الملفات ولديه أيضا مستهدفات واضحة في العمل".

 

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