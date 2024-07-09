لا يمكن للدولة تحمل الفارق، مدبولي: تكلفة لتر السولار 20 جنيها ونبيعه بـ 10 جنيهات

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سؤال بشأن نية الحكومة تحريك أسعار السولار والبنزين قبل نهاية العام الجاري.

سعر لتر السولار

ولفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية اليوم 20 جنيها ونبيعه بـ 10 جنيهات وهذا الفارق لا يمكن للحكومة أن تتحمله".

تحريك أسعار الخدمات

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة: لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم مثلما كان في الماضي، ولا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوي تحريك أسعار بعض الخدمات.

وتابع: الدعم كبير ويجب أن يكون بقيمة معقولة نقدر نتحملها كحكومة.

وأشار إلى أنه كلف وزير البترول للتواصل مع الشركات الأجنبية من أجل إنهاء ملف المستحقات المتأخرة وعودة الأمور إلى طبيعتها.