مدبولي: تحريك محسوب في أسعار الأدوية حتى نهاية العام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات ملف أزمة نقص الأدوية في الأسواق وبالتحديد بالصيدليات.

تدبير العملة الصعبة لشركات الأدوية وسبب نقص الدواء

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: الدولة كانت حريصة على ثبات أسعار الدواء، وكنا ندبر لشركات الأدوية الدولار بالسعر الرسمي بالبنوك حتى في وجود السعر الموازية، لاستيراد المادة الخام، ولكن بعد توحيد سعر الدولار بعد الإجراء الإصلاحي ارتفع سعره رسميا بالبنوك ما عرض الشركات لخسائر في الإنتاج خاصة أنها تستورد المادة الخام بعد تحرك الدولار".

تحريك أسعار الأدوية

وأكد: “حدث نقص في عدد من الأدوية بسبب توقف الشركات عن استيراد المادة الخام خوفا من الخسارة، تدخلنا وهيئة الدواء اتفقت مع شركات الأدوية وبقت فيه خطة موضوعة لتحريك محسوب ومعروف للمجموعات الدوائية من اليوم وحتى نهاية السنة لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية”.

ولفت: مع عودة الإنتاج لطبيعته سيأخذ الأمر بعض الوقت والمشكلة ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".