البث الإسرائيلية: هناك تقدم كبير في المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين

كشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين.

اتفاق حول الكثير من النقاط في مفاوضات هدنة بغزة

كما أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.

