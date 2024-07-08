بعد فوز اليسار، ليبرمان يدعو اليهود الفرنسيين للهجرة إلى إسرائيل

زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم، إن صعود اليسار في فرنسا صعود لكراهية إسرائيل ومعاداة السامية في العالم، وفق قوله.

ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل

وكتب أفيجدور ليبرمان، على حسابه على منصة التواصل الاجتماعى إكس: في ضوء انتصار اليسار الراديكالي في فرنسا، أدعو جميع اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى إسرائيل.

وتابع ليبرمان مزاعمه قائلا، لا وقت لدينا، فقد تحدث جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أكثر من مرة ضد اليهود إسرائيل، ويمثل حزبه معاداة سامية خالصة تعبر عن زيادة كبيرة في كراهية إسرائيل».

فوز اليسار الفرنسي في الانتخابات التشريعية

وكانت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، أظهرت أمس الأحد، تصدر تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية بحصوله على 182 مقعدا، مقابل 168 مقعدا للتحالف الرئاسي، و143 مقعدا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه.

وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معا" للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.