الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش إجراءات نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمركزي الإسماعيلية وفايد.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على حطب مدير المكتب الفني، ممثلي الأجهزة المعنية، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، رئيسي مركزي (الإسماعيلية وفايد). 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

بالاضافة إلى حضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، مدير عام الأشغال بهيئة قناة السويس، رئيس قطاع محطة كهرباء أبو سلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة، ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، ممثل الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام مديرية الأوقاف، مدير عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدير عام شركة تاون جاس، رئيس هندسة السكة الحديد، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة نقل المرافق المتعارضة 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة نقل المرافق المتعارضة بعدة مناطق منها، قرية الفردان وسرابيوم؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ضرورة معاينة تلك المناطق 

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية ضرورة معاينة تلك المناطق على أرض الواقع لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.
 

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