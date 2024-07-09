ضبط 3 أطنان من الدواجن الفاسدة في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، على الأسواق والمحال التجارية منافذ البيع.

المستهدف من الحملة

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ووكيل الوزارة، أن الحملة استهدفت عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 3 أطنان من الدواجن ومجزئاتها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عن طريق إذابة تجميدها ومن ثم تغيير صلاحيتها؛ بغرض الغش والتدليس.



محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات

وجَّه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المجازر والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ المواد الغذائية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.



جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

‏وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

جانب من المضبوطات خلال الحملة، فيتو

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.