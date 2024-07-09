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محافظات

رئيس مياه القناة: رفع كفاءة المحطات وبدء مراحل غسيل الشبكات

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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اكتمال مراحل أعمال الشبكات 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك.

 

 لافتا إلى أن عملية غسيل شبكات المياه تتم بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة. 

 

متابعة عملية ضبط جودة المياه 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى. 

 

مناقشة الموقف التنفيذي 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها على مستوى الشركة بالكامل للانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية. 

 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
 

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