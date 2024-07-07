محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الإدارات بالديوان العام (صور)
تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، عددا من الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة؛ للتعرف على الموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بإدارات الديوان العام.
ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.
الاستماع لمطالب العاملين
وخلال الجولة حرص "أكرم" على الاستماع إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة وعدد من المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.
تشديدات على استكمال خطط العمل
وأكد محافظ الإسماعيلية علي تقديم كافة سُبل الدعم لجميع العاملين لاستكمال خطط العمل على أكمل وجه، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الإدارات بما يحقق المنفعة العامة للدولة وللمواطنين على حدٍّ سواء.
وقدم "أكرم" التهنئة لموظفي ديوان عام المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
موجهًا العامين بالإدارات ببذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.
ومن جانبهم، قام العاملون بتقديم التهنئة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالمحافظة.
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