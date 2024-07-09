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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل مجلس الشيوخ

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل مجلس الشيوخ

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية. 

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تقديم التهنئة للمحافظ لتوليه مهام منصبه 

وخلال اللقاء، قدمت النائبة فيبي فوزي التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه تلك المسؤولية في التشكيل الجديد للحكومة، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهام عمله وخدمة المجتمع الإسماعيلي، مشيرة إلى أن الجميع سيكون في مساندته وتعزيز جهوده لصالح الإسماعيلية ومواطنيها.
 

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه الزيارة الطيبة من وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدًا خالص اعتزازه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختياره محافظًا للإسماعيلية. 

بحث سبل التعاون بين الجانبين 

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين؛ من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة وبما يعود بالنفع على المواطن الإسماعيلي.
وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء كافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

كما وجه شركة الكهرباء بعمل حملات ليلية بالتعاون مع  مباحث الكهرباء، لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بالأسواق، والطرق، والحدائق العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

كما شدد علي ضرورة محاسبة المسئول عن عمل تشوينات رمال بالطرق العامة، لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين. 

جاء ذلك أثناء مرور محافظ الإسماعيلية ليلا بالمدينة، وملاحظته وجود إشغالات بمناطق شارع سعد زغلول، وكوبري حفني بطريق البلاجات، وشارع مكة، وأعلي نفق الثلاثينى.

علاوة على الإهمال بالجزيرة الخضراء، وسرقة التيار الكهربائي من الأعمدة، وكسر بسور الكورنيش (طريق كارفور)، ووجود كوم رمال بجوار محطة مياه التحلية بطريق أم كلثوم.

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