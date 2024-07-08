ضبط 850 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بأسواق الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، عدة حملات تموينية وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية.

واستهدفت الحملات الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة بمدينة الإسماعيلية

أسفرت الحملة عن ضبط أحد محال البقالة التموينية لتجميعه 170 كيلو زيت تمويني بهدف الاستيلاء على الدعم.

هذا إلى جانب ضبط 289 كيلو سكر تمويني بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 500 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية وضبط ٧ شكائر حوالي 350 كيلو من الدقيق البلدي الدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وذلك بإدارة مركز الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مركز ومدينة أبوصوير

تم ضبط مخزنين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر المعلن، محضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، 23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و٥ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، 33 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و4 محاضر لعدم وجود سجل.

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ومن جانبه أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاة المواطن البسيط مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

‏وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.



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