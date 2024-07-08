الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 850 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بأسواق الإسماعيلية (صور)

دقيق مدعم، فيتو
دقيق مدعم، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، عدة حملات تموينية وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الإدارات بالديوان العام (صور)

 

واستهدفت الحملات الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة بمدينة الإسماعيلية 

أسفرت الحملة عن ضبط أحد محال البقالة التموينية لتجميعه 170  كيلو زيت تمويني بهدف الاستيلاء على الدعم. 

 

 هذا إلى جانب ضبط 289 كيلو سكر تمويني بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. 

 

كما تم ضبط 500  قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية وضبط ٧ شكائر حوالي 350  كيلو من الدقيق البلدي الدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وذلك بإدارة مركز الإسماعيلية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 مركز ومدينة أبوصوير 

 

تم ضبط مخزنين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن. 

 

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر المعلن، محضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، 23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و٥ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن. 

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 15  محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، 33 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و4 محاضر لعدم وجود سجل. 

‏‎

ومن جانبه أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاة المواطن البسيط مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

‏وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية تموين الاسماعيلية حملات تموينية الأسواق

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الإدارات بالديوان العام (صور)

أسامة ربيع يقدم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

رئيس مدينة التل الكبير بالإسماعيلية يتوعد بمعاقبة المقصرين في عملهم (صور)

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

كولر يكشف سبب استبعاد الشناوي وكهربا أمام طلائع الجيش

كولر يكشف عن حارس الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

يورو 2024، بي بي سي تصدر بيانا بعد السخرية من رونالدو

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 08- 07- 2024

منوعات

المزيد

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

المزيد
الجريدة الرسمية