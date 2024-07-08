محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

التقى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بممثلي وسائل الإعلام والصحف بالمحافظة في لقاء تعريفي، ولتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية يلتقى الإعلاميين

وأكد المحافظ خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره في رصد نبض الشارع ونقل القضايا المهمة التي تشغل المواطنين إلى مسئولي المحافظة.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأضاف "أكرم" "إن الإعلام في المحافظة سواء كان صحيفة أو مواقع إخبارية أو صفحات تواصل اجتماعي تقوم بواجبها الوطني، حيث ترصد الواقع الخدمي واحتياجات المواطنين، بجانب رفع الوعي لدى المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تحسين جودة وحياة المواطنين."

جانب من اللقاء، فيتو

كما حرص على تحيتهم بشكل شخصي، معربًا عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل والذي شعر به منذ وصوله إلى محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وإعادة عروس القناة لمكانتها التي تستحقها.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ