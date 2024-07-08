الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

اللواء طيار أكرم
اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

التقى اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بممثلي وسائل الإعلام والصحف بالمحافظة في لقاء تعريفي، ولتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين بالمحافظة.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الإدارات بالديوان العام (صور)

رئيس مدينة التل الكبير بالإسماعيلية يتوعد بمعاقبة المقصرين في عملهم (صور)

محافظ الإسماعيلية يلتقى الإعلاميين 

وأكد المحافظ خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره في رصد نبض الشارع ونقل القضايا المهمة التي تشغل المواطنين إلى مسئولي المحافظة. 
 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وأضاف "أكرم" "إن الإعلام في المحافظة سواء كان صحيفة أو مواقع إخبارية أو صفحات تواصل اجتماعي تقوم بواجبها الوطني، حيث ترصد الواقع الخدمي واحتياجات المواطنين، بجانب رفع الوعي لدى المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تحسين جودة وحياة المواطنين."  

جانب من اللقاء، فيتو

 

كما حرص على تحيتهم بشكل شخصي، معربًا عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل والذي شعر به منذ وصوله إلى محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وإعادة عروس القناة لمكانتها التي تستحقها.
 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ الإسماعيلية بالاسماعيلية وسائل الإعلام الاعلام الإعلاميين الصحفيين

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الإدارات بالديوان العام (صور)

محافظ الإسماعيلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة وتطهير المجاري المائية

رئيس مدينة التل الكبير بالإسماعيلية يتوعد بمعاقبة المقصرين في عملهم (صور)

ضبط بدال تمويني لاحتكاره كميات من الزيت والسكر بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية