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تمريض القناة تنظم دورة تدريبية حول الخيوط الجراحية (صور)

جانب من فعاليات التدريب،
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

نظمت وحدة التدريب بمركز خدمة المجتمع بكلية التمريض بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية شاملة حول الخيوط الجراحية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني، عميد كلية التمريض.  

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جاءت الدورة بتنظيم من الدكتورة أميرة محمد علي، مدير مركز خدمة المجتمع، والدكتورة ابتهال جلال، مدير وحدة التدريب. 

 تعزيز المهارات العملية في مجال استخدام الخيوط الجراحية 

وتهدف الدورة  إلى تعزيز المهارات العملية للمشاركين في مجال استخدام الخيوط الجراحية وتقنيات الخياطة الطبية الحديثة. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جلسات تدريبية مكثفة 

وتضمنت الدورة جلسات تدريبية مكثفة تناولت موضوعات متعددة منها: أساسيات الخياطة الجراحية، تقنيات الخياطة المتقدمة، إدارة الجروح المعقدة، التطبيقات العملية.

 

أهمية الدورات التدريبية 

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني  أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

كما استقطبت الدورة التدريبية عددًا كبيرًا من المشاركين،، الذين أبدوا حماسًا كبيرًا للاستفادة من هذه الفرصة لتحسين مهاراتهم العملية والطبية. 

 

وأثنى المشاركون على جودة المحتوى التدريبي والتوجيهات المقدمة من قبل المدربين. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

وفي ختام الدورة، تم منح شهادات معتمدة للمشاركين.
 

 يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لجامعة قناة السويس لتطوير المهارات العملية لطلابها والممارسين الطبيين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع في شتى المجالات المختلفة ومنها المجالات الطبية التي تساهم في تثقيف المجتمع للتعامل خلال الأزمات. 

 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

 

 

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